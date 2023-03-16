Очікуємо на хороші новини наступного тижня: НБУ про переговори з МВФ

Консультації Міжнародного валютного фонду по Україні, попередньо, завершаться цього тижня, деталі щодо нової програми можуть стати відомими з наступного.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у відповідь на запитання журналіста ЕП під час брифінгу з питань монетарної політики.

За його словами, команда Нацбанку виконала в повному обсязі програму, з якою розпочинала свою частину в місії МВФ.

"Нам вдалося досягти вагомого прогресу в наших домовленостях, в узгодженні політик. І ми з оптимізмом дивимось на найближчі декілька днів, протягом яких відбуватимуться перемовини, узгодження певних деталей вже в віртуальному форматі", - додав він.

Пишний зауважив, що представники МВФ повинні виконати частину своїх завдань у Вашингтоні. Відповідно, українська команда буде готова до проведення цих консультацій вже в форматі онлайн з Києва.

"Сподіваємось на фіналізацію нашої роботи вже до кінця цього тижня. Віримо в гарні новини на початку наступного", - резюмував він.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду завершила дискусії з українською владою 8-15 березня у Варшаві щодо нової програми співпраці.

Економічна правда