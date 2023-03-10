ВАКС продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Коболєву в понеділок

Суддя ВАКС не ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву та продовжить розгляд в понеділок, 13 березня.

Про це повідомила у Facebook юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва.

"Ми надали суду акт огляду електронних листів секретаря наглядової ради "Нафтогазу" Марії Сухан із членом наглядової ради Амосом Хокштейном, юридичним радником Оленою Кучинською та інших учасників обговорення премій.

Листування підтверджує багатоетапність процедури прийняття рішення Наглядовою радою, її відкритість та залученість значної кількості осіб. Воно доводить, що Андрій Коболєв не виписував премію сам собі, а загалом її отримала 41 особа", - заявили в "Міллер".

"Прокурор заперечував щодо долучення акту та копій листів, вказуючи на те, що для їх отримання мав бути попередній дозвіл суду. Проте кодекс чітко вказує, що при обранні запобіжного заходу суд має право дослідити будь-які докази.

Враховуючи це, слідчя суддя задовольнила прохання нашого адвоката Олексія Носова та долучила їх до матеріалів справи", - йдеться у повідомленні.

"З листування стає очевидно, що саме секретар наглядової ради готувала проєкт засідання Комітету, до якого включила питання призначення бонусу і погоджувала його саме з членами наглядової ради. Вона же звернулася до Олени Кучинської для погодження юридичних деталей.

Наглядова рада визначила пул премії в 1% від виграшу в Стокгольмі і, враховуючи чутливість питання призначення премій, вирішила додатково погодити призначену правлінням суму премій для отримувачів. У свою чергу, ми готові надати за запитом НАБУ копії архіву пошти за період, який охоплює повідомлення про підозру", - заявив адвокат Олексій Носов.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

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Економічна правда