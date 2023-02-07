Новини 7 лютого: Укренерго на один день зніме обмеження на світло, Марченко отримала підозру через фінансування РФ

Про світло. По всій Україні з 8 лютого будуть змінені ліміти споживання: по кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

Про Марченко. Служба безпеки ліквідувала схему підпільного фінансування російський силових структур через компанії, що належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука

Про Дніпро. Міська рада Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського: попереду ще касаційний суд, але "летовище вже вирвано з рук" Коломойського.

Про лампи. Програма заміни ламп розжарювання на LED запрацювала в містах та селищах міського типу, до цього вона обмежувалась лише обласними центрами

Про резерви. На 1 лютого міжнародні резерви України становили 29,92 млрд дол, що свідчить про зростання на 5% у січні передусім завдяки міжнародній допомозі

Ексклюзиви ЕП

Націоналізація має "Сенс". Що з банком Фрідмана та коли він перейде у руки держави

Останній великий банк росіян в Україні – Альфа-банк – міг стати державним ще наприкінці 2022-го року, але щось пішло не так. Як в НБУ планують втілити в життя цей план.