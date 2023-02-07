МАГАТЕ провело ротацію спостерігачів на ЗАЕС та інших українських атомних станціях

МАГАТЕ 6 лютого провело ротацію постійної моніторингової місії спостерігачів на Запорізькій АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

Крім того, 6 лютого відбулася ротація місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого 2023 року - на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо:

Постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок, 23 січня, розпочала роботу на Хмельницькій АЕС.

Раніше такі ж місії Агентства були започатковані на діючих Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка наразі перебуває на етапі зняття з експлуатації.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року.

МАГАТЕ розташувало свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України.

Економічна правда