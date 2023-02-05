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Споживання електроенергії поступово збільшується через похолодання – "Укренерго"

Неділя, 5 лютого 2023, 13:13 - Ігор Пилипів

Станом на ранок неділі 5 лютого через похолодання поступово зростає споживання електроенергії, в енергосистемі дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, в областях, окрім Київської та Одеської, обмеження діятимуть з 16:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Очікується, що більш стрімке зростання споживання електроенергії відбудеться завтра, із початком робочого тижня. 

Водночас після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Проте один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

"Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період  з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується. 

 На жаль, внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти  аварійні відключення", – повідомляють в компанії. 

Наразі фахівці "Укренерго" спільно з адміністрацією ОВА та обленерго  розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. 

Нагадаємо:

У частині районів столиці за командою "Укренерго" було обмежено електропостачання, на Київщині обмеження застосували у Києво-Святошинському районі.   

В Одесі вчора, 4 лютого, вдалось під'єднати критичну інфраструктуру міста до енергопостачання, після двох масштабних аварій на підстанціях НЕК "Укренерго".

Через складну ситуацію зі світлом на Одещині Прем'єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію.

На одному з об’єктів НЕК "Укренерго" сталася друга за добу масштабна аварія, наразі Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Укренерго електроенергія Київ Одеса
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