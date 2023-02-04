За перший тиждень Укрпошта видала 1 мільйон безкоштовних LED-ламп

За перший тиждень роботи програми обміну ламп розжарювання на LED у відділеннях Укрпошти українці обміняли перший мільйон своїх старих ламп.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що програма стартувала 31 січня в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис ламп, харків’яни – понад 80 тис, дніпряни – 88 тис, львів’яни – 69 тис.

Додається, що наступного тижня ще 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, переважна більшість людей прийшли до відділень без попередньої реєстрації.

Він додав, що за тиждень охочих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні.

Відтак, планується на першому етапі в найближчі місяць-півтора видати до 20 млн нових енергоощадних LED-ламп.

Читайте також: Програма запрацює з 1 лютого: як безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи

Нагадаємо:

За перші три дні програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях Укрпошти українці обміняли понад 750 тисяч штук.

Українці з 30 січня можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартувала з 16 січня у режимі бета-тестування.