У Каховському водосховищі знижується рівень води – нею охолоджують ЗАЕС

У Каховському водосховищі, вода з якого подається на Запорізьку АЕС для охолодження, зафіксували зниження рівня води – поки що це не несе безпосередньої загрози.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ), Енергоатом.

Йдеться про головне водосховище, яке є частиною річки Дніпро, і яке забезпечує водою для охолодження Запорізьку атомну електростанцію. Як зафіксувала постійна місія МАГАТЕ на ЗАЕС, у водосховищі нещодавно знизився рівень води.

Зазначається, що за проєктом станції великий ставок-охолоджувач розташований поблизу блоків ЗАЕС, тому рівень води в ньому вищий за рівень Каховського водосховища, тож наразі загрози через зниження рівня води немає. Водночас у

"Попри те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо процес триватиме. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для великої атомної станції під час війни та підкреслює, що ми ніколи не повинні заспокоюватися щодо її безпеки та захисту", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Він зазначив, що продовжує консультації з Україною та РФ, аби незабаром узгодити і запровадити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. За його словами, хоча у цих дискусіях вже є певний прогрес, все просувається й узгоджується надто повільно й "з усіх сторін потрібні більш рішучі зусилля".

Нагадуємо:

Постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок, 23 січня, розпочала роботу на Хмельницькій АЕС.

Раніше у січні такі ж місії Агентства були започатковані на діючих Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка наразі перебуває на етапі зняття з експлуатації.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року.