Суд не конфіскував Демурінський ГЗК росмільярдера Шелкова: Мін’юст іде в апеляцію

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо конфіскації "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" та інших компаній, підконтрольних російському мільярдеру Шелкову.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

Вона заявила, що суд відмовив у стягненні в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, над якими, переконує Мін’юст, російський мільярдер Михайло Шелков утримує контроль.

ВАКС не знайшов достатніми докази збереження контролю Шелкова над ДемГЗК.

Зокрема, суду не вистачило аргументів Мін’юсту, що 75% корпоративних прав кіпрської компанії, яка володіє 100% ДемГЗК було продано всього за 3750 євро за декілька днів до початку повномасштабної війни.

На момент купівлі-продажу до компанії-продавця та кіпрської компанії, яка володіла корпоративними правами ДемГЗК, Україною вже були застосовані санкції. При цьому частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати у кіпрській компанії та ДемГЗК вже після продажу 75%.

Крім того, ДемГЗК через кіпрську компанію-власника має борг перед російською ВСМПО Авісма, що дозволяє Шелкову у випадку неповернення боргу звернути стягнення на активи кіпрської компанії, зокрема – на 100% корпоративних прав ДемГЗК.

"Готуємо апеляцію", – написала Богатих.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова. Він є основним бенефіціарам та членом ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма"

У 2021 році Шелков був включений до українського санкційного списку. Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова