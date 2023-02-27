ДБР викрило на Львівської митниці схему ввезення товарів "пустими фурами"

Держбюро розслідувань заявило про припинення незаконної схеми ввезення на територію України товарів широкого вжитку "пустими фурами".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Співробітники ДБР повідомили пр підозру державному інспектору митного поста "Яворів" Львівської митниці, яка "допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень".

"Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Передбачене статтями покарання - позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

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Наразі на посаду нового очільника митниці немає жодних прізвищ - "зараз таких кандидатів нуль", заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Податковий комітет ВР підготує зміни до законодавства, які передбачатимуть обрання керівників Митниці та Податкової на відкритих конкурсах.

Економічна правда