СБУ викрила на хабарях керівника лабораторії Одеської митниці

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Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну", – йдеться в повідомленні.

Також чиновник "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

Зазначається, що за кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 дол. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

"Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", – повідомляють в СБУ.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.