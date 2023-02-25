СБУ викрила на хабарях керівника лабораторії Одеської митниці
Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.
За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну", – йдеться в повідомленні.
Також чиновник "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.
Зазначається, що за кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 дол. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.
"Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", – повідомляють в СБУ.
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