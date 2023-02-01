Кабмін звільнив керівний склад Митниці та Податкової – джерела

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, звільнив з посад виконуючого обов’язки очільника Державної митної служби Демченка Вячеслава та його заступників Шуцького Олександра та Черкаського Руслана, а також виконуючу обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко.

Про це ЕП повідомили кілька джерел в уряді.

Інформація щодо причин для звільнення вказаних осіб поки що відсутня. В першій половині дня 1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про "проведення обшуків у керівництва столичної податкової".

Проте тут мова йде про проведення слідчих дій у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві, яких підозрюють у незаконному отриманні відшкодування ПДВ з державного бюджету. Щодо Тетяни Кірієнко поки що жодних офіційних повідомлень не було.

За інформацією ЕП на посаду в.о. керівника Держмитслужби уряд призначив одного з заступників Демченка – Сергія Звягінцева.

Державну політику у податковій та митній сфері здійснює Міністерство фінансів. Відповідно, свого часу, подання на призначення Тетяни Кірієнко та Вячеслава Демченка керівниками Державної податкової служби та Державної митної служби здійснив міністр фінансів Сергій Марченко.

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