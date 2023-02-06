Зараз нуль бажаючих очолити митницю – Арахамія

Наразі на посаду нового очільника митниці немає жодних прізвищ - "зараз таких кандидатів нуль".

Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Так, це (звільнено вже шостого керівника за каденції Зеленського - ред.) жахлива плинність кадрів. Концепція є, вона, до речі, близька до того, що свого часу пропонував Максим Нефьодов (перший керівник Держмитслужби, який очолював орган у 2019-2020 роках після розділення ДФС - ред.). Це не про зміну людей.

На митниці є кілька проєкцій, які створюють умови для існування корупції. Основна – "договорняки" на місцях. Я розумію митницю у її теперішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не грає такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна лише інституціонально", - сказав Арахамія.

"Як? Варіанти є. Зокрема, щоб розмитненням грузів займався митник з іншого регіону. Наприклад, вантаж перетинає кордон у Львівській області, але перевіркою займається працівник із Сум, який визначається системою випадковим чином. Друге – на митниці є аналог податкової системи СМКОР.

Тобто існує whitelist операторів, тож можна певні вантажі пропускати значно швидше. Третій шлях – сканери. На практиці ми бачимо, що вони часто поламані чи їх не вистачає. Потрібно, щоб хтось ніс відповідальність за відсутність працюючого сканера. Можливо, штрафами", - додав він.

На питання, чому попереднього керівника Демченка не звільнили раніше, якщо ще пів року тому було зрозуміло, що він принципово не змінює стан справ на митниці, Арахамія відповів:

"У нього був "базовий імунітет" після призначення. Це людина з чистою репутацією. Раніше він очолював прикордонну службу. У мене немає даних, що він брав участь у якихось схемах. Але для того, щоб наводити порядок на митниці, недостатньо бути просто чесною людиною".

За його словами, з керівництва митниці звільнені всі, хто міг бути причетним до схем.

"Але справа не в прізвищах. Основні корупційні можливості існують на низових рівнях", - додав нардеп.

На питання, які прізвища є на столі на посаду нового очільника митниці, голова фракції "Слуга народу" відповів:

"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, визнав таким, що втратило чинність розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної митної служби (ДМС) на Вячеслава Демченка.

Таким чином уряд фактично звільнив його з посади в.о. голови митної служби, до призначення на яку Демченко керував Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМС.

Економічна правда