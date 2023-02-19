ЄС та G-7  шукають можливості для відстеження російських алмазів

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Країни G-7 та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів, що може створити умови для обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджують, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто змістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.

Агентство пояснює, що походження діаманта зрозуміле тільки на початку ланцюга постачання, коли йому видається сертифікат в рамках Кімберлійського процесу, який був покликаний покласти край продажу так званих "кривавих діамантів", що фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.

Ограновані та відшліфовані камені часто змішуються в торгових домах, і оригінальний сертифікат замінюється документацією "змішаного походження", що робить майже неможливим відстежити, куди в кінцевому підсумку продаються російські діаманти.

Нагадаємо:

Після того, як у квітні країни G7 наклали санкції на російську компанію "Алроса", експорт алмазів з РФ швидко відновлюється – найбільше їх купують в Індії, проте поставки прямують також і до країн Європи.

Росія на тлі санкцій скоротила експорт алмазів на ключові ринки - до Індії та Європи: санкції, накладені на російську компанію "АЛРОСА", дозволяють їй постачати сировину до Індії, але виникають проблеми з оплатою.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російської алмазодобувної компанії "Алроса" та 28 дочірніх підприємств АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація" (ОСК).











