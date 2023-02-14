Голова енергорегулятора: Поки є скарги споживачів, ми будемо перевіряти обленерго

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжить перевіряти операторів систем розподілу та штрафувати їх за неефективне виконання обов'язків.

Про це заявив голова Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба енергорегулятора.

"Скарги від споживачів про нерівномірний розподіл електропостачання почали надходити до Комісії у листопаді минулого року. З того часу ми отримали більше ніж 3,6 тисяч звернень громадян практично з усіх регіонів України.

На сьогоднішній день більшість скарг пов’язані з тим, що споживачі не мають доступу до колл-центрів, на сайтах компаній відсутнє інформування стосовно чіткого часу початку та закінчення відключення. НКРЕКП перевіряє кожну скаргу, виносить відповідні рішення про накладення штрафних санкцій, а також надає приписи та настанови компаніям щодо усунення недоліків та порушень для того, щоб налагодити належне інформування споживачів про графіки аварійних відключень", - розповів Ущаповський.

Він також відзначив також позитивну динаміку у цьому питанні.

За його словами, зараз кількість скарг зменшується - це свідчить про те, що незадоволених споживачів стає менше.

Керівництво обленерго більш ретельно почало ставитися до інформування споживачів, складання графіків відключень та їх застосування, тому ситуація покращується, додали в регуляторі.

"Одні обленерго конструктивно сприйняли перевірки, сплатили штрафи, взяли до виконання настанови, прийняли до усунення вказані Комісією недоліки, разом з нами працюють над подальшим удосконаленням нормативної бази щоб забезпечити рівномірний розподіл електропостачання за умов дефіциту електроенергії.

Інші ж використали своє право та звернулися до суду для оскарження рішень регулятора. Сьогодні вже відомо про те, що суд прийняв рішення стосовно АТ "Вінницяобленерго" щодо незаконності дій НКРЕКП. Наші подальші дії як регулятора будуть такими: поки є скарги споживачів, ми будемо перевіряти обленерго.

Такі рішення як щодо "Вінницяобленерго" ми будемо оскаржувати в апеляційному суді. Ми сподіваємось, що він детально вивчить усю нормативну базу у цьому питанні та стане на наш бік", - резюмував Ущаповський.

Нагадаємо:

Починаючи з листопада 2022 року, Нацкомісія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) розглянула понад 2,5 тисяч звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення електроенергії.

НКРЕКП 17 січня вирішила накласти штрафи на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Крім того, на керівників згаданих підприємств вперше у практиці Регулятора було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу, додали в регуляторі.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за несправедливі відключення світла.

У ДТЕК заявили, що "роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами" і не згодні з рішенням НКРЕКП, тож компанія оскаржить його в суді.

Економічна правда