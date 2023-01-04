Фонд гарантування подав проти Жеваго позов на 46 мільярдів 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав в Господарський суд міста Києва позов проти власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго щодо відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У ФГВФО пояснили, що черговий крок для захисту кредиторів банку став можливим в тому числі завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки та розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти Жеваго.

Суд жійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

"Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні. В нас міцна доказова база – понад 7000 оригіналів і копій документів - листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок", – зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Нагадуємо:

Високий суд Англії відмовив у поданні апеляції ФГВ на рішення у справі "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, Фонд планує далі судитиметься в Україні.

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Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти акціонера Костянтина Жеваго у справі на 600 млн доларів.

Там переконані, що суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, адже є потреба застосовувати українське законодавство, "у якому він не є експертом".

У лютому 2021 року Фондом було ініційовано позов на суму 582,5 млн доларів про стягнення спричиненої банку шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного громадянина Сполученого Королівства, задіяних в операціях з виведення коштів з банку.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.