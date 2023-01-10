Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 10 січня.

Так, регулятор проведе перевірки:

"ДТЕК Київські електромережі"

"ДТЕК Київські регіональні електромережі"

"ДТЕК Одеські електромережі"

"Полтаваобленерго"

"Хмельницькобленерго"

"Волиньобленерго"

"Прикарпаттяобленерго".

Питання про провдення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.

Нагадуємо:

Позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики.

У грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

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Економічна правда