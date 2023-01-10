Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла
Вівторок, 10 січня 2023, 16:20 -
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.
Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 10 січня.
Так, регулятор проведе перевірки:
- "ДТЕК Київські електромережі"
- "ДТЕК Київські регіональні електромережі"
- "ДТЕК Одеські електромережі"
- "Полтаваобленерго"
- "Хмельницькобленерго"
- "Волиньобленерго"
- "Прикарпаттяобленерго".
Питання про провдення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.
Нагадуємо:
Позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики.
У грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.
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Економічна правда