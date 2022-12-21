Графіки відключень: регулятор позапланово перевірить 12 обленерго, на які скаржаться споживачі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Рішення про перевірки були прийняті регулятором на засіданні 20 грудня.

"Підставою для проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання",– йдеться в повідомленні.

До комісії надходять численні звернення споживачів електроенергії щодо несправедливого розподілу графіків відключень – споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.

Також українці скаржаться на неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на сайтах операторів.

Зокрема, такі звернення надійшли щодо:

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АТ "Вінницяобленерго" від 1 споживача;

ПРАТ "Волиньобленерго" від 1 споживача;

ПРАТ "Закарпаттяобленерго" від 2 споживачів;

ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" від 14 споживачів;

ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" від 14 споживачів, включаючи одне колективне звернення;

ПРАТ "Львівобленерго" від 2 споживачів;

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" від 5 споживачів;

ВАТ "Тернопільобленерго" від 1 споживача;

АТ "Хмельницькобленерго" від 1 споживача;

ПАТ "Черкасиобленерго" від 1 споживача;

АТ "Чернівціобленерго" від 1 споживача;

АТ "Полтаваобленерго" від 19 споживачів, включаючи одне колективне звернення.

У НКРЕКП наголосили, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Нагадуємо:

Позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики.