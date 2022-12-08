Електроенергія в Одесі: в ОП анонсували повернення до планових графіків

Ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати після обстрілів 5 грудня - найближчим часом повернуться до планових графіків подачі електроенергії.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, після обстрілів 5 грудня енергетична система Одеси та населених пунктів навколо постраждала найбільше.

"Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії.

Вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепід'єднати Одесу та Одеський район до мережі", - написав Тимошенко.

За його словами, також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області.

"Звісно, роботи тривають, і не тільки тут, по всій країні. Працюємо 24/7, щоб подолати всі наслідки російських атак", - резюмував він.

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Нагадаємо:

У вівторок повідомлялось, що в Одесі вже повернули світло критичній інфраструктурі, енергетики працюють, щоб повернути світло всім мешканцям міста.

Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки - під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області.

В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.

Економічна правда