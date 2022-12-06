В Одесі повернули світло критичній інфраструктурі, деякі райони вже з водою і теплом

В Одесі вже повернули світло критичній інфраструктурі, енергетики працюють, щоб повернути світло всім мешканцям міста.

Про це повідомили в "ДТЕК Одеські електромережі".

"Станом на 12:00 6 грудня вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі: перш за все тепло- та водопостачання, лікарні.

Ситуація лишається складною, проте контрольованою. Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами продовжують працювати, щоб повернути світло всім мешканцям міста", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що 5 грудня через чергову ракетну атаку з боку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури в Одесі відбулися масові аварійні відключення електроенергії.

"За ніч енергетикам ДТЕК спільно з фахівцями НЕК "Укренерго" та комунальними службами вдалося подати напругу на критичну інфраструктуру - об’єкти водоканалу, теплопостачання та лікарням. В деяких районах Одеси вже відновлено подачу води та тепла", - заявили в "ДТЕК Одеські електромережі".

Роботи продовжуються для того, аби поступово подати напругу і побутовим споживачам, кажуть в компанії.

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Енергетики просять вимкнути всі прилади та почергово їх вмикати тільки після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути нових аварій на розподільчих електромережах.

"Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки - під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області.

В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.

Економічна правда