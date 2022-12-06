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Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, потрібно ще кілька діб – Укренерго

Вівторок, 6 грудня 2022, 15:17 - Олексій Павлиш

Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки - під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська  та Київська області.

Про це повідомили в "Укренерго" станом на 14:00 вівторка.

"Вчора, під час ракетної атаки, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", - заявили в держкомпанії.

"Укренерго" зауважує, що на відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб.

Наразі всім областям доведені ліміти споживання електроенергії. 

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

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"На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень.

Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбувались аварійні відключення електроенергії.

Економічна правда

війна Укренерго енергетика інфраструктура електроенергія
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