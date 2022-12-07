"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 4 судна з продукцією для Азії та Європи

фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли ще 4 судна з 149,3 тис тонн агропродукції для Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

Серед суден - балкер SUGAR з 37,5 тис тонн олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден - на них завантажують 613,2 тис тонн української агропродукції.

Водночас по "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис тонн агропродукції.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи", - звітують в міністерстві.

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Сума оголошених внесків у програму гуманітарної допомоги країнам Африки та Азії становить майже 190 мільйонів доларів.

У неділю, 4 грудня, друге судно з 30 тис тонн зерна в рамках програми "Grain from Ukraine" в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН вирушило до Ефіопії.

В рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" перше судно з 25 тис тонн української пшениці для жителів Ефіопії прибуло до порту Дорале.

Україна за 11 місяців цього року експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів.

Економічна правда