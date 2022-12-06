Програма Grain from Ukraine зібрала 190 мільйонів доларів внесків від партнерів

Сума оголошених внесків у програму гуманітарної допомоги країнам Африки та Азії становить майже 190 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Вже понад 30 держав та ЄС заявили про фінансову участь у гуманітарній програмі Grain from Ukraine, яку ініціював президент Зеленський. Загальна сума оголошених внесків – майже 190 млн доларів", – сказав міністр.

За його словами, Україна працює над розширенням кола країн, які підтримують цю гуманітарну програму.

Нагадуємо:

У неділю, 4 грудня, друге судно з 30 тис тонн зерна в рамках програми "Grain from Ukraine" в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН вирушило до Ефіопії.

В рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" перше судно з 25 тис тонн української пшениці для жителів Ефіопії прибуло до порту Дорале.