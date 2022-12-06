Цьогоріч Україна експортувала агропродукції на 21 мільярд доларів – Мінекономіки

Україна за 11 місяців цього року експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів.

Про це в інтерв'ю СNN заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба міністерства.

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів.

В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - зазначила Свириденко.

Так, серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);

пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);

олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);

насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);

шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).

"Дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України. Так, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд", - зауважують в Мінекономіки.

Зазначається, що з початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції.

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А на реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено вже понад 180 млн доларів США.

3-го грудня до Ефіопії прибуло перше судно з 25 тисячами тонн української пшениці. Ще одне - з 30 тисячами тонн пшениці на борту - вирушило до цієї країни, додають в міністерстві.

Крім цього, завантажуються ще два судна, що доставлять загалом 55 тис тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

Нагадаємо:

Згідно з дослідженням NASA Harvest, РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.