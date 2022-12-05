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У НБУ новий директор юридичного департаменту: до цього 20 років працював в Ощадбанку

Понеділок, 5 грудня 2022, 18:39 - Олексій Павлиш

Новим директором Юридичного департаменту НБУ з 5 грудня призначений Олександр Зима.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Як зазначили в НБУ, Зиму призначили "за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням".

При цьому Владислав Бедненко, який очолював юридичний департамент НБУ, залишається працювати на посаді заступника директора департаменту - начальника управління  юридичного департаменту Нацбанку.

До сфери відповідальності новопризначеного директора юридичного департаменту належить, зокрема:

  • організація правового забезпечення діяльності Національного банку з метою надання ефективної правової підтримки у виконанні Національним банком його мандата та основних функцій відповідно до законодавства України;
  • організація та координація заходів щодо юридичного захисту прав та законних інтересів Національного банку в судових органах та забезпечення позовної роботи в межах діючого законодавства;
  • розроблення, впровадження порядку розроблення та видання нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку;
  • координація та організація роботи щодо розроблення законодавчих пропозицій тощо.

Юридичний департамент входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова НБУ Андрій Пишний.

У НБУ зазначають, що Олександр Зима працює у сфері права понад 22 роки.

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Зокрема, з 2011 року і до призначення в Нацбанк він очолював юридичний департамент АТ "Ощадбанк" (до 2015 року - департамент правового забезпечення).

Загалом у АТ "Ощадбанк" він працював з 2001 року, зокрема і під керівництвом чинного голови НБУ Андрія Пишного.

Нагадаємо:

Зима - не перший функціонер, який до призначення в НБУ працював з головою Нацбанку Пишним, коли той очолював Ощадбанк.

Так, новим директором Департаменту безпеки НБУ з 1 грудня призначений Олександр Паламарчук.

Шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник, який раніше, зокрема, працював в Ощаді.

Крім цього, Верховна Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку.

Департамент комунікацій НБУ також очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку.

Економічна правда

НБУ Ощадбанк
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