У НБУ новий директор юридичного департаменту: до цього 20 років працював в Ощадбанку

При цьому Владислав Бедненко, який очолював юридичний департамент НБУ, залишається працювати на посаді заступника директора департаменту - начальника управління юридичного департаменту Нацбанку.
До сфери відповідальності новопризначеного директора юридичного департаменту належить, зокрема:
- організація правового забезпечення діяльності Національного банку з метою надання ефективної правової підтримки у виконанні Національним банком його мандата та основних функцій відповідно до законодавства України;
- організація та координація заходів щодо юридичного захисту прав та законних інтересів Національного банку в судових органах та забезпечення позовної роботи в межах діючого законодавства;
- розроблення, впровадження порядку розроблення та видання нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку;
- координація та організація роботи щодо розроблення законодавчих пропозицій тощо.
Юридичний департамент входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова НБУ Андрій Пишний.
У НБУ зазначають, що Олександр Зима працює у сфері права понад 22 роки.
Зокрема, з 2011 року і до призначення в Нацбанк він очолював юридичний департамент АТ "Ощадбанк" (до 2015 року - департамент правового забезпечення).
Загалом у АТ "Ощадбанк" він працював з 2001 року, зокрема і під керівництвом чинного голови НБУ Андрія Пишного.
Нагадаємо:
Зима - не перший функціонер, який до призначення в НБУ працював з головою Нацбанку Пишним, коли той очолював Ощадбанк.
Так, новим директором Департаменту безпеки НБУ з 1 грудня призначений Олександр Паламарчук.
Шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник, який раніше, зокрема, працював в Ощаді.
Крім цього, Верховна Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку.
Департамент комунікацій НБУ також очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку.
Економічна правда