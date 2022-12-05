У НБУ новий директор юридичного департаменту: до цього 20 років працював в Ощадбанку

У НБУ зазначають, що Олександр Зима працює у сфері права понад 22 роки.

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Зокрема, з 2011 року і до призначення в Нацбанк він очолював юридичний департамент АТ "Ощадбанк" (до 2015 року - департамент правового забезпечення).

Загалом у АТ "Ощадбанк" він працював з 2001 року, зокрема і під керівництвом чинного голови НБУ Андрія Пишного.

Нагадаємо:

Зима - не перший функціонер, який до призначення в НБУ працював з головою Нацбанку Пишним, коли той очолював Ощадбанк.

Так, новим директором Департаменту безпеки НБУ з 1 грудня призначений Олександр Паламарчук.

Шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник, який раніше, зокрема, працював в Ощаді.

Крім цього, Верховна Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку.

Департамент комунікацій НБУ також очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку.

Економічна правда