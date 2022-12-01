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Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку

Четвер, 1 грудня 2022, 18:45 - Олексій Павлиш

Верховна Рада призначила Анатолія Барсукова та Олену Щербакову членами Ради НБУ - обоє раніше працювали в Ощадбанку, коли його очолював чинний голова НБУ Андрій Пишний.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, постанови №8206 та №8240 підтримали 233 та 240 депутатів відповідно.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет ВР рекомендував на посаду члена Ради НБУ Олену Щербакову, яка раніше уже перебувала на цій посаді з 2016 до 2022 року, а також була радником голови правління Ощадбанку у 2015-2019 роках (у цей період банк очолював чинний голова НБУ Андрій Пишний).

У 2015-2019 роках Щербакова працювала радником голови правління АТ "Ощадбанк", де головою правління був чинний очільник НБУ Андрій Пишний. 

Крім цього, як зазначається в біографічній довідці на сайті Верховної Ради, Щербакова також була членом Ради Національного банку з червня 2016 року до червня 2022 року. 

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Раніше на іншу вакантну посаду Ради НБУ був підтриманий Анатолій Борсуков, який у 2014-2021 роках був заступником голови правління "Ощадбанку". 

Як зазначається на сайті НБУ, Рада Національного банку "відповідає за розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, вона здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку".

Рада НБУ складається з дев’яти членів:

  • чотири особи призначаються Верховною Радою;
  • чотири особи – президентом;
  • голова Національного банку входить до Ради за посадою.

Як вказано на сайті НБУ, наразі Рада НБУ має 7 членів: Богдан Данилишин, Василь Фурман, Микола Каленський, Ігор Веремій (за квотою президента), Віктор Козюк, Василь Горбаль (за квотою Верховної Ради), Андрій Пишний (як голова НБУ).

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Економічна правда

НБУ Рада банки Ощадбанк
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