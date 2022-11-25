Департамент комунікацій НБУ очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку

На вакантну посаду директора Департаменту комунікацій НБУ за результатами пошуку та співбесід з 25 листопада призначили Юлію Євтушенко.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

До сфери її відповідальності належатиме:

управління, координація та розвиток системи стратегічних та оперативних комунікацій НБУ;

управління системою інформаційних каналів НБУ та її розвиток;

формування політики щодо інформаційних, публічних та іміджевих продуктів і матеріалів НБУ;

координація та реалізація просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення фінансової культури та обізнаності населення України.

Департамент комунікацій входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.

"В умовах цілеспрямованого та цинічного терору з боку РФ комунікації НБУ є особливо важливим та стратегічним напрямом. Ми підтримуємо прозорий та відвертий діалог із суспільством, оперативно інформуємо про ситуацію на фінансовому фронті.

Розраховую, що новопризначений керівник департаменту розвиватиме та посилюватиме наші комунікації та надасть їм нового імпульсу", - заявив Пишний.

"Юлія Євтушенко 18 років працює у сфері комунікацій, зокрема в банківській системі України. Має вагомий досвід роботи в напрямі управління корпоративними комунікаціями у великих українських банках та компаніях", - заявили в НБУ.

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До призначення в Нацбанк вона майже три роки була директором з корпоративних комунікацій та членом Ради директорів Інвестиційної компанії UMG Investments.

Упродовж 2015 - 2019 років очолювала Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ АТ "Ощадбанк" (у цей період банк очолював Андрій Пишний).

З 2007 до 2015 року Євтушенко працювала в АТ "Альфа-банк ", зокрема у 2011 - 2015 роках була директором з корпоративних відносин та PR цього банку.

У 2006 - 2007 роках працювала спеціалістом із зв’язків з громадськістю АТ Тютюнова компанія "ВАТ-Прилуки" (British American Tobacco Ukraine).

У сфері комунікацій Євтушенко розпочала кар’єру у 2004 році як керівник відділу маркетингу та реклами ПАТ "Банк "Національні інвестиції".

На посаді директора Департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко замінить Галину Калачову, яка 11 листопада за власним бажанням завершила роботу в НБУ.

Економічна правда