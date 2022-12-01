НБУ призначив нового директора Департаменту безпеки: перейшов із Ощадбанку

У 2014 - 2015 роках Паламарчук був першим заступником голови Державної пробірної служби України. Упродовж 2001 - 2012 років працював у органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України, пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника штабу. З 1985 року до 2001 року проходив військову службу в ЗСУ.

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Нагадаємо:

Паламарчук - не перший функціонер, який до призначення в НБУ працював з головою Нацбанку Пишним, коли той очолював Ощадбанк.

Так, шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник, який раніше, зокрема, працював в Ощаді.

Крім цього, Верховна Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку.

Департамент комунікацій НБУ також очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку.

Економічна правда