НБУ призначив нового директора Департаменту безпеки: перейшов із Ощадбанку

До сфери відповідальності новопризначеного директора Департаменту безпеки належить організація, здійснення, координація та контроль заходів з метою:
- запобігання, виявлення та припинення правопорушень у НБУ (крім корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень);
- охорони об’єктів та цінностей НБУ, а також спеціальних вантажів під час їх перевезення Національним банком;
- мобілізаційної підготовки та цивільного захисту в НБУ;
- реалізації заходів із забезпечення кадрової та фінансово-економічної безпеки НБУ;
- розроблення та реалізації політики інформаційної безпеки НБУ; управління ризиками інформаційної безпеки;
- розвитку технологій і систем захисту інформації, запровадження в інформаційну інфраструктуру НБУ та банківську систему України новітніх методів захисту інформації, необхідних для якісного та своєчасного виконання функцій, покладених на НБУ;
- кіберзахисту в банківській системі України та у сфері переказу коштів;
- забезпечення реалізації НБУ функції державного регулювання у сфері електронних довірчих послуг у банківській системі України відповідно до законодавства України;
- забезпечення формування та реалізації НБУ державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури щодо банків, інших осіб, що здійснюють діяльність на риках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ, платіжних організацій, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури відповідно до законодавства України.
Департамент безпеки входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова НБУ Андрій Пишний.
У 2014 - 2015 роках Паламарчук був першим заступником голови Державної пробірної служби України. Упродовж 2001 - 2012 років працював у органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України, пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника штабу. З 1985 року до 2001 року проходив військову службу в ЗСУ.
Нагадаємо:
Паламарчук - не перший функціонер, який до призначення в НБУ працював з головою Нацбанку Пишним, коли той очолював Ощадбанк.
Так, шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник, який раніше, зокрема, працював в Ощаді.
Крім цього, Верховна Рада призначила двох членів Ради НБУ: обоє працювали з Пишним в Ощадбанку.
Департамент комунікацій НБУ також очолила колишня підлегла Пишного в Ощадбанку.
Економічна правда