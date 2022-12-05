На Київщині ворог влучив в енергетичний об’єкт – ОВА

Росіяни у понеділок, 5 грудня, завдали удар по об’єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Маємо вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона. На жаль, окрім цього, є влучання в об'єкт інфраструктури. Зараз аналізують інформацію", – сказав він.

Кулеба додав, що чіткішу аналітику того, що сталося, буде надано протягом двох годин, але критичних наслідків поки не спостерігається.

Нагадаємо:

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.

На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.