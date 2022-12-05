На Київщині ворог влучив в енергетичний об’єкт – ОВА
Росіяни у понеділок, 5 грудня, завдали удар по об’єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Маємо вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона. На жаль, окрім цього, є влучання в об'єкт інфраструктури. Зараз аналізують інформацію", – сказав він.
Кулеба додав, що чіткішу аналітику того, що сталося, буде надано протягом двох годин, але критичних наслідків поки не спостерігається.
Нагадаємо:
По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.
На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання електроенергії.
Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.