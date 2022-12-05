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На Черкащині також аварійні відключення світла через ракетні удари

Понеділок, 5 грудня 2022, 15:59 - Олексій Павлиш

У Черкаській області за розпорядженням "Укренерго" застосували спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії через можливі ракетні удари по об'єктах енергетики.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

За його словами, в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:

  • ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
  • Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Городищенкська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
  • ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
  • Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Про зміни в графіках Табурець обіцяє інформувати.

Нагадаємо:

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.

На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання елеткроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.

Економічна правда

електроенергія війна енергетика
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