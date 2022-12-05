На Черкащині також аварійні відключення світла через ракетні удари

У Черкаській області за розпорядженням "Укренерго" застосували спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії через можливі ракетні удари по об'єктах енергетики.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенкська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Про зміни в графіках Табурець обіцяє інформувати.

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