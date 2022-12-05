На Черкащині також аварійні відключення світла через ракетні удари
У Черкаській області за розпорядженням "Укренерго" застосували спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії через можливі ракетні удари по об'єктах енергетики.
Про це повідомив у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенкська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
Про зміни в графіках Табурець обіцяє інформувати.
Нагадаємо:
По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.
На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання елеткроенергії.
Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.
Економічна правда