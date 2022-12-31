Всі розділи
Укр / Рус

НБУ на міжбанку продав найбільше валюти з кінця травня

Субота, 31 грудня 2022, 16:09 - Економічна правда
 
getty images

Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.

Про це йдеться в даних НБУ.

Цього ж тижня Нацбанк також купив 9,6 млн доларів.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 449,12 млн доларів, а тижнем раніше – 842,42 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив 24,9 млн доларів

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.  

Загалом від початку року НБУ продав вже 26,38 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,2 млрд доларів та 110 млн євро. 

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Нацбанк врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

З 1 січня набувають чинності норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт.

Власник має сплатити три мінімальні зарплати (20,1 тис грн) за кожну точку обміну в населеному пункті, чисельність жителів якого перевищує 50 тис, та одну мінімальну зарплату в населеному пункті, де живуть менше 50 тис людей. Про необхідність сплати внеску напередодні нагадав Національний банк.

НБУ долар міжбанк валюта
Матеріали за темою
НБУ створив реєстр пунктів обміну валюти 30 грудня 2022, 19:35
Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року: передусім через інфляцію – НБУ 28 грудня 2022, 18:30
Через відключення світла додаткові операційні збитки банків можуть перевищити 300 мільйонів – НБУ 28 грудня 2022, 17:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті