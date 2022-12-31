НБУ на міжбанку продав найбільше валюти з кінця травня

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Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.

Про це йдеться в даних НБУ.

Цього ж тижня Нацбанк також купив 9,6 млн доларів.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 449,12 млн доларів, а тижнем раніше – 842,42 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив 24,9 млн доларів

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 26,38 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,2 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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