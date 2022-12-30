РФ дозволила своїм компаніям брати плату в іноземців за газ не в рублях: які умови

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на документ.

Відповідні зміни внесені в указ "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу".

Згідно з указом, оплата заборгованості не є підставою для відновлення поставок.

У березні Путін підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях - після того, як низка країн ЄС офіційно оголосила про відмову платити в рублях, РФ припинила туди постачання газу.

Нагадаємо:

Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє продаж російських нафти і нафтопродуктів, якщо країни прописують у контрактах стелю цін.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Москва може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч - 700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти. Нафтові доходи становлять основну частину доходів російського бюджету.

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Економічна правда