АРМА за пів року не знайшла управителя на будівельний бізнес олігарха з оточення Путіна

З моменту арешту будівельного бізнеса російського олігарха Андрєя Молчанова в Україні та передачі його до Агентства з розшуку та управління активами, завод досі не отримав управителя.

Про це йдеться в публікації проєкту Trap Aggressor.

Йдеться про компанію-виробника будівельних матеріалів "Аерок", активи якої 1 липня заарештували через звʼязки з оточенням Путіна та передали до Агентства з розшуку і менеджменту активів.

Українська компанія належить німецькій компанії "Аерок Інвестмент Дойчланд", директори й засновники якої наближені до російського олігарха Андрєя Молчанова та працювали на посадах в компаніях з "Групи ЛСР" в Європі і в РФ зокрема.

За даними СБУ Молчанов належить до найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна та є спонсором передвиборної кампанії партії "Единая Россия". Ключовий бізнес олігарха – будівельна компанія "Група ЛСР", яка будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ.

До арештованих активів увійшли виробничі майданчики, нерухомість, корпоративні права, заводи, спецтехніка та 22 автівки. Загальна вартість активів – понад 2 мільярди гривень.

За даними правоохоронців, "Аерок" володіє заводами в РФ та подає податкову звітність з Росії, що підтверджується даними IP-адрес.

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Понад пів року АРМА намагається обрати управителя для цього бізнесу за зачиненими дверима. Перший конкурс АРМА оголосила 12 жовтня, і коли всі претенденти подали документи – відбір скасували. В агентстві таке рішення пояснили додатковою ухвалою суду з новим переліком майна.

24 листопада у відомстві оголосили новий конкурс. Прийом документів від кандидатів на управління завершився через 2 тижні після початку, але результатів конкурсу досі немає.

"Через затягування обрання управителя арештованого "Аерок", завод офіційно не працює, а держава натомість недоотримує мільйони гривень щомісяця від управління активом", – йдеться у розслідуванні.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени. Зокрема, до списку потрапив і Молчанов.

Державне бюро розслідувань у травні провело обшуки в українській "дочці" компанії, яка входить до девелоперського бізнесу "ЛРС" російського олігарха Андрєя Молчанова. У червні суд заарештував активи ТОВ "Аерок".