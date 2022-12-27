Новини 27 грудня: суд арештував активи Усманова на 2 мільярди, РФ забороняє експорт нафти, які підтримали стелю цін

Про арешти. Суд за матеріалами СБУ арештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн - вирішується питання про передачу майна до АРМА.

Про бізнес. Двадцять найзаможніших українців за час повномасштабної війни втратила понад 20 млрд доларів статків, причому до переліку потрапило більше "нових" бізнесменів у сфері технологій

Про соцвиплати. Кабінет міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування соцвиплат відбуватиметься через Пенсійний фонд

Про санкції. Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє продаж російських нафти і нафтопродуктів, якщо країни прописують у контрактах стелю цін.

Про пошту. Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про внесення змін до тарифів, які набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

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Податки, тарифи, пенсії та нові правила для обмінників: що змінюється з 1 січня

Економічна правда зібрала основні нововведення, які набувають чинності з нового року.

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"Мережі працюють, але їх ресурс не може всіх задовольнити". Мінцифри про мобільний зв'язок та інтернет в блекаут

Як держава та бізнес готували мобільну мережу до відключень електроенергії і скільки працюватиме інтернет за тривалого блекауту?