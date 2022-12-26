"Зернова ініціатива": через дії делегації РФ деякі судна очікують інспекції понад місяць

У рамках "зернової ініціативи" за 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Деякі судна через дії РФ очікують інспекції у водах Туреччини понад місяць.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Серед них - балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис тонн олії для Індії.

"Порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис тонн агропродукції на 24 судна. Далі - очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ).

Сьогодні в Босфорі очікують інспекції 95 суден, з яких 73 - на захід до портів під завантаження, 22 - вже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць", - заявили в міністерстві.

"Це є результатом цілеспрямованих дій делегації РФ в СКЦ, мета яких - сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до 3, тепер почали затягувати час самих інспекцій.

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Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад, чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше).

При такому алгоритмі перевірка одного судна займає від 4 годин. Це непродуктивно і сприяє збільшенню черги. Збільшення черги - це зменшення обсягу експорту агропродукціі з наших портів і мільйонні збитки для вантажовласників через простої", - пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

Станом на 25 грудня через це інспекційна група №3 не провела жодної інспекції.

В результаті за день відбулось всього 6 інспекцій з 10 запланованих. Для стабільно працюючого "зерновому коридору" потрібно мінімум 12 на день, наголошують в міністерстві.

Наразі по "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 93 тис тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо:

Порти Дунайського регіону за 11 місяців року майже втричі наростили перевалку вантажів та в 42 рази збільшили експорт агропродукції.

Протягом суботи та неділі з портів Великої Одеси у рамках роботи "зернової ініціативи" вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

У рамках "зернової ініціативи" 20 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Економічна правда