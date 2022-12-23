Новини 23 грудня: УЗ домовилась про реструктуризацію боргу, видатки на бюджетників у 2023 скоротять

Про допомогу. Сенат Сполучених Штатів у четвер переважною більшість голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трильйона доларів, у якому передбачені майже 45 мільярдів доларів для допомоги України та союзникам Вашингтона.

Про борг УЗ. АТ "Укрзалізниця" успішно завершило процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Про ВВП. Згідно з прогнозом у Меморандумі про співпрацю з МВФ, у 2023 році економіка України може зрости приблизно на 1%, інфляція та дефіцит держбюджету зменшаться.

Про бюджетників. Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить видатки на оплату працівників бюджетного сектору на 27%. Досягти скорочення видатків більше ніж на чверть планують як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і через обмеження загальної чисельності працівників.

Про податки. Кабмін працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків "для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування", зокрема, відновлення перевірок та скасування спрощеної системи оподаткування.

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