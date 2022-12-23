Кабмін пообіцяв МВФ обмежити можливість оптимізовувати податки через 3 групу ФОП

Кабмін працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків "для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування".

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну.

У найближчому майбутньому це включатиме подання наступних трьох законопроектів до парламенту (Структурний маяк, кінець січня2023 року):

щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (набуває чинності з 1 липня 2023 року),

щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного

податку в розмірі 2 відсотків, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року)

податку в розмірі 2 відсотків, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року) щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов’язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог (набуває чинності з 1 липня 2023 року).

Також в уряді працюють над впровадженням автоматичного обміну інформацією для цілей оподаткування (Загальний стандарт звітності (CRS)) і планують запропонувати відповідні законодавчі ініціативи.

Орієнтовний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13 відсотка ВВП у 2023 році, додали в уряді.

"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами для побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема, включно з обмеженням можливості

ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків ІІІ групи), що допоможе нам досягти цілей фіскальної політики в післявоєнний період", - йдеться в тексті меморандуму.

Третя група - найпоширеніша серед фізичних осіб-підприємців: її часто використовує ІТ-галузь.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на початку 2022 року кількість працівників ІТ-галузі в Україні оцінювалася в 285 тис, з них 230 тис працювало як фізичні-особи підприємці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України опублікував лист про наміри та меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, у яких закріплено структурні маяки нової програми з МВФ.

Економічна правда