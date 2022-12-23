УЗ домовилась про відтермінування виплат за євробондами на два роки

АТ "Укрзалізниця" успішно завершило процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця сьогодні успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму USD 895 млн. Анонс на Ірландській фондовій біржі розміщено щойно", - написав у четвер увечері Кубраков.

За його словами, холдери прийняли пропозиції компанії - анагогічно суверенному боргу виплати по процентах та основному боргу перенесені на 2 роки.

Погашення за єврооблігаціями, які були випущені у 2019 році, з 2024 року перенесли на 2026 рік, а випущених у 2021 році - з 2026 року на 2028 рік відповідно.

Виплати купонів, які припадали на 2023–2024 роки, перенесені до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації

"Відтермінування виплат по єврооблігаціям дозволить Укрзалізниці знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах сьогодення та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу.

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Крім того, зміна умов випуску єврооблігацій дозволить Укрзалізниці вивільнити свої фінансові ресурси для ремонту пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, відновлення сполучення з деокупованими територіями та повернення соціальних стандартів життя в таких регіонах", - додав міністр.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з ССС до С через пропозицію УЗ власникам своїх євробондів з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з "CCC-" до "СС" через пропозицію УЗ власникам своїх євробондів з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Економічна правда