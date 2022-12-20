Після краху FTX криптогігант Binance підтримав створення регуляторної бази: деталі

Найбільша криптобіржа світу Binance заявила про приєднання до Сhamber of Digital Commerce (Палати цифрової торгівлі) - провідної асоціації блокчейну і торгівлі криптовалютою.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Binance приєднується до Виконавчого комітету Палати цифрової торгівлі разом з іншими гравцями галузі, щоб рухати вперед блокчейн-індустрію", - йдеться у повідомленні.

"Як організація, що знаходиться в центрі стрімкого зростання галузі та складного нормативно-правового середовища, робота рука об руку з законодавчими, регуляторними органами та галузевими групами, такими як Палата цифрової торгівлі, є обов’язковою для нашої спільної місії сприяння сталому розвитку нормативної бази для криптовалют та блокчейну, що забезпечує захист користувачів", - заявила віце-президент Binance зі зв’язків із громадськістю Джоан Кубба.

"Технологія блокчейн - це майбутнє фінансів", - сказав віце-президент із зв’язків із громадськістю Палати цифрової торгівлі Блейн Ретмаєр.

"Наші члени представляють провідні організації, які прагнуть побудувати необхідну інфраструктуру для забезпечення більш надійної та інклюзивної фінансової системи. Binance зарекомендувала себе як лідер у цій новій екосистемі, і ми раді вітати їх та їхній внесок у наш Виконавчий комітет", - додав він.

Зазначається, що Binance співпрацюватиме з Палатою цифрової торгівлі, "щоб навчати, популяризувати та пропонувати рішення для деяких із найактуальніших проблем, що впливають на галузь".

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Зокрема, біржа братиме участь у дослідженнях, круглих столах, робочих групах і дискусіях з політиками та регуляторами, щоб допомогти запровадити норми та правила.

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Економічна правда