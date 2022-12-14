За 24 години з криптогіганта Binance інвестори вивели майже $2 мільярди: причини

За 24 години найбільша криптобіржа світу Binance зареєструвала виведення коштів на суму 1,9 млрд доларів на тлі оголошення Binance про "тимчасове призупинення" виведення стейблкоїна USDC.

Про це пише Reuters із посиланням на оцінку компанії з аналізу блокчейн-даних Nansen.

"Те, як криптобіржі, такі як Binance і її нині збанкрутілий колишній конкурент FTX, працюють з депозитами клієнтів, знаходиться під пильною увагою користувачів і регуляторів.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був звинувачений Комісією з цінних паперів та бірж США у вівторок у обмані інвесторів", - нагадує агентство.

Binance, чиє домінування на ринку криптовалют було закріплено падінням FTX, минулого тижня опублікував у Twitter так званий звіт про підтвердження резервів аудиторської фірми Mazars. За його даними, запаси біржі в біткоїнах перевищили депозити клієнтів за один день у листопаді.

За даними Nansen, виведення токенів на суму 1,9 мільярда доларів є найбільшим відтоком за 24-годинний період з 13 червня, і на нього припадає більшість коштів, виведених за останні сім днів.

"Виведення коштів з Binance збільшується через зростаючу невизначеність щодо звіту про резерви", - сказав представник Nansen.

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Виведення коштів було "як завжди", написав в Twitter генеральний директор Binance Чанпенm Чжао.

"Ми бачили деякі виведення коштів сьогодні (чисті $1,14 млрд). Ми бачили це і раніше. У деякі дні у нас є чисті виведення коштів; в деякі дні у нас є чисті депозити", - написав він.

Раніше представник Binance заявив, що у біржі завжди є "більш ніж достатньо коштів" для задоволення запитів на виведення коштів.

"Активи користувачів у Binance забезпечені 1:1, а структура капіталу Binance не має боргів", - сказав представник біржі.

На запитання, чи має Binance достатньо USDC для задоволення запитів на виведення USDC, джерело додало, що може знадобитися перевести кошти в онлайн-гаманці з офлайн-гаманців, конвертувати стейблкоїни один від одного або проводити оновлення мережі, що іноді викликає затримки.

Binance повідомив в Twitter близько 16:54 13 грудня за Гринвічем, що виведення USDC відновилося. Чжао написав у Twitter: "Здається, ситуація стабілізувалася".

Раніше криптовалютне видання CoinDesk повідомляло, що в понеділок з Binance спостерігався відтік $902 млн.

Трейдери повідомили Reuters, що цей звіт викликав падіння майже на 4% токена BNB Binance.

Раніше у вівторок Binance припинила виведення USDC, посилаючись на "аномальний рух цін у певних торгових парах".

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований у понеділок на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

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Економічна правда