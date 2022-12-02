Новини 2 грудня: прогноз падіння економіки погіршили, ЄС схвалив стелю цін на російську нафту

Про падіння української економіки. Мінекономіки змушене повернутися до первинного прогнозу падіння реального ВВП у цьому році на 32-33,5% через російські ракетні удари на енергетичну інфраструктуру.

Про стелю цін на російську нафту. В ЄС погодили встановлення верхньої межі ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, прокладаючи шлях до більш широкої угоди з "Групою семи".

Про об'єднання міністерств. Кабмін затвердив постанову, якою об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій.

Про ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.

Про грант від США. До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку – 1,5 мільярда доларів.

Ексклюзив ЕП

Як насправді вимикають електрику споживачам і що не так з електромережею. Пояснення енергетика

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Як влаштована електромережа України, які в неї є недоліки і чому міський голова, керівник військової адміністрації або інший чиновник не можуть вимикати світло, тицяючи пальцем у мапу.