У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, пише Reuters.
"Я зобов'язуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав Гроссі.
При цьому він не виключив зустрічі з президентом Росії Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наша мета - уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка б сприяла одній або іншій стороні", - сказав Гроссі.
Нагадаємо:
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що переговори щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС просуваються.
МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України - агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України.
Економічна правда