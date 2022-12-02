У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, пише Reuters.

"Я зобов'язуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав Гроссі.

При цьому він не виключив зустрічі з президентом Росії Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наша мета - уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка б сприяла одній або іншій стороні", - сказав Гроссі.

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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що переговори щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС просуваються.

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