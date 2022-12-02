Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП через ракетні удари РФ по енергосистемі

Мінекономіки змушене повернутися до первинного прогнозу падіння реального ВВП у цьому році на 32-33,5% через російські ракетні удари на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

"Абсолютно очевидно, що макропрогноз має бути змінений, коректніше - відкоригований. Ми на початку року передбачали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності.

Але, враховуючи атаку на енергетичну систему, яка сталася в листопаді, звісно, частина підприємств призупинила свою діяльність. Це свідчить про те, що ми як Міністерство економіки дещо погіршили наші перспективи і, на жаль, повернулися до нашого попереднього прогнозу: до кінця року падіння ВВП може становити 32-33%, навіть 33,5%", - наголосила Свириденко.

Міністр припустила, що з цим погодяться і колеги з Національного банку України.

Нагадаємо:

НБУ розгляне оцінки впливу блекаутів на українську економіку вже наступного тижня на засіданні Комітету з питань монетарної політики. У січні опублікують оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих чинників.

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В Oxford Economics після 9 місяців війни в Україні очікують, що падіння ВВП України досягне 31% у 2022 році, і скоротиться ще на 2-2,5% у наступному році через екстремальні економічні виклики.

Економічна правда