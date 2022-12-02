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Уряд об'єднав Мінінфраструктури й Мінрегіон: нове міністерство очолить Кубраков

П'ятниця, 2 грудня 2022, 18:15 - Олексій Павлиш

Кабмін затвердив постанову, якою об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій.

Про це повідомили в уряді.

"Постановою пропонується перейменувати Міністерство інфраструктури на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, реорганізувати Міністерство розвитку громад та територій шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за постановою, Мінрегіон буде припинено - міністерство продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, якому передаються функції та повноваження Мінрегіону.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури є правонаступником майна, прав і обов’язків Мінрегіону, що реорганізується.

Нагадаємо:

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення - очікується, що він стане віце-прем’єром, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток.

Раніше УП писала, що Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури. 

Економічна правда

Кабмін Мінрегіон Мінінфраструктури
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