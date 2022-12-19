Новини 19 грудня: відключення світла по 10 годин стали реальністю, НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів

Про електроенергію. На 11:00 понеділка, 19 грудня, в енергосистемі України склалася важка ситуація, у 10 областях тривають аварійні відключення світла, а відновлення може зайняти "тривалий час".

У Києві практично повністю вимикають усі три групи водночас – графіки не працюють, а світла може не бути по 10 годин.

Про ціну на газ. Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Про емісію. Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду. Таким чином НБУ викупив облігації уряду на всю погоджену цього року суму (400 млрд грн).

Про метро. З вівторка, 20 грудня, у Києві відновлять роботу дві станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому.

Про Маска. У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter – понад половину відповіли "так".

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