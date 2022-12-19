Ситуація в енергосистемі "складна", відключення світла можуть бути тривалими

На 11:00 понеділка, 19 грудня, в енергосистемі України склалася важка ситуація, у 10 областях тривають аварійні відключення світла, а відновлення може зайняти "тривалий час".

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор зазначає, що ворожі безпілотники всю ніч намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. "Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури", – йдеться повідомленні.

Наразі підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де можливо, ремонтні бригади оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

В південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, внаслідок чого також є пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.

Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури. Проте, попереджають в "Укренерго" відновлення світла побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

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Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц та синхронна робота з європейською континентальною мережею.