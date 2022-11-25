Акціонер "Оператора ГТС" оголосив конкурс на гендиректора компанії

Компанія "Магістральні газопроводи України", яка є акціонером "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), оголосила конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ.

Про це повідомляється на сайті АТ "Магістральні газопроводи України".

Компанія нагадує, що ТОВ "Оператор ГТС України" - природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн ЄС.

Компанія створена в 2019 році з метою виконання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України.

З 1 січня 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" є сертифікованим оператором газотранспортної системи України і є повністю незалежним від вертикально-інтегрованих підприємств.

Серед ключових обов'язків гендиректора ОГТСУ:

Комплексне стратегічне управління підприємством для досягнення цільових операційних та фінансових показників.

Впровадження елементів філософії "безперервних поліпшень" ("continious improvement") та lean-технологій для підтримки інновацій, раціоналізаторських ініціатив та підвищення якості сервісу.

Реформування і якісна трансформація підприємства шляхом впровадження сучасних бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, що відповідають кращим світовим стандартам.

Забезпечення дієвого виконання заходів щодо попередження та протидії проявам корупції на підприємстві.

Напрацювання та реалізація заходів щодо підвищення стійкості компанії на ринку для забезпечення транспортування природного газу споживачам в Україні та в країнах Європейського Союзу.

Підвищення ефективності та прозорості комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Забезпечення операційної та фінансової стабільності підприємства.

Поліпшення і підвищення рівня довіри та іміджу підприємства на міжнародному ринку і в рамках Енергетичного Співтовариства.

Представлення та встановлення конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: інвесторами, клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, місцевою владою, галузевими асоціаціями та іншими організаціями.

Формування ефективної команди, створення умов для зростання продуктивності праці на засадах прозорої мотивації, чітких цілей та дисципліни.

Поліпшення професійної підготовки персоналу, культури управління та рівня лідерства, забезпечення соціальної мобільності та кадрового резерву.

Серед вимог до кандидатів:

ВІДЕО ДНЯ

Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Наявність другої вищої освіти з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою.

Значний підтверджений досвід (не менше 3 років) на керівних посадах та досвід впровадження змін і реструктуризації бізнесу.

Значний досвід управління великими українськими та\або міжнародними компаніями чи організаціями з позитивною репутацією буде перевагою.

Досвід роботи в нафтогазовій та\або енергетичній галузі буде перевагою.

Сильні управлінські навички, які включають розвиток, мотивацію та підтримку талантів в організації для забезпечення високої продуктивності та якості діяльності, а також безперервності лідерства.

Досвід успішної реалізації бізнес-стратегії, управління проектами організаційних змін (трансформація бізнес-моделей, реструктуризація бізнесу, злиття та поглинання) та досвід антикризового управління; досвід роботи у стратегічному плануванні, бюджетуванні, управлінні проектами капітальних інвестицій, знання принципів корпоративного управління.

Знання і розуміння правових аспектів (контракти, погодження), процедур прийняття урядових рішень та законотворчого процесу.

Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої, законодавчої влади тощо.

Досвід впровадження інформаційних продуктів, що підвищують прозорість та ефективність управління підприємством.

Знання і розуміння наявних тенденцій на ринку природного газу, проблемних питань функціонування суб’єктів ринку природного газу та пропозицій щодо врегулювання (вирішення проблеми) їх господарської діяльності буде превагою.

Бездоганна ділова репутація.

Навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Вміння визначати та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати найефективніше для конкретної ситуації.

Здатність ввести унікальну перспективу та нове мислення в обговорення стратегічних питань, що стоять перед Оператором ГТС України.

Високий рівень внутрішньої енергії та висока працездатність, орієнтація на результат.

Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції.

Вільне володіння українською та\або англійською мовами.

Для участі у відкритому відборі претендент має надіслати документи до компанії з підбору персоналу Odgers Berndtsonдо 12 грудня.

Нагадуємо:

Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Економічна правда