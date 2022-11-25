Акціонер "Оператора ГТС" оголосив конкурс на гендиректора компанії
Компанія "Магістральні газопроводи України", яка є акціонером "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), оголосила конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ.
Про це повідомляється на сайті АТ "Магістральні газопроводи України".
Компанія нагадує, що ТОВ "Оператор ГТС України" - природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн ЄС.
Компанія створена в 2019 році з метою виконання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України.
З 1 січня 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" є сертифікованим оператором газотранспортної системи України і є повністю незалежним від вертикально-інтегрованих підприємств.
Серед ключових обов'язків гендиректора ОГТСУ:
- Комплексне стратегічне управління підприємством для досягнення цільових операційних та фінансових показників.
- Впровадження елементів філософії "безперервних поліпшень" ("continious improvement") та lean-технологій для підтримки інновацій, раціоналізаторських ініціатив та підвищення якості сервісу.
- Реформування і якісна трансформація підприємства шляхом впровадження сучасних бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, що відповідають кращим світовим стандартам.
- Забезпечення дієвого виконання заходів щодо попередження та протидії проявам корупції на підприємстві.
- Напрацювання та реалізація заходів щодо підвищення стійкості компанії на ринку для забезпечення транспортування природного газу споживачам в Україні та в країнах Європейського Союзу.
- Підвищення ефективності та прозорості комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
- Забезпечення операційної та фінансової стабільності підприємства.
- Поліпшення і підвищення рівня довіри та іміджу підприємства на міжнародному ринку і в рамках Енергетичного Співтовариства.
- Представлення та встановлення конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: інвесторами, клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, місцевою владою, галузевими асоціаціями та іншими організаціями.
- Формування ефективної команди, створення умов для зростання продуктивності праці на засадах прозорої мотивації, чітких цілей та дисципліни.
- Поліпшення професійної підготовки персоналу, культури управління та рівня лідерства, забезпечення соціальної мобільності та кадрового резерву.
Серед вимог до кандидатів:
- Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Наявність другої вищої освіти з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою.
- Значний підтверджений досвід (не менше 3 років) на керівних посадах та досвід впровадження змін і реструктуризації бізнесу.
- Значний досвід управління великими українськими та\або міжнародними компаніями чи організаціями з позитивною репутацією буде перевагою.
- Досвід роботи в нафтогазовій та\або енергетичній галузі буде перевагою.
- Сильні управлінські навички, які включають розвиток, мотивацію та підтримку талантів в організації для забезпечення високої продуктивності та якості діяльності, а також безперервності лідерства.
- Досвід успішної реалізації бізнес-стратегії, управління проектами організаційних змін (трансформація бізнес-моделей, реструктуризація бізнесу, злиття та поглинання) та досвід антикризового управління; досвід роботи у стратегічному плануванні, бюджетуванні, управлінні проектами капітальних інвестицій, знання принципів корпоративного управління.
- Знання і розуміння правових аспектів (контракти, погодження), процедур прийняття урядових рішень та законотворчого процесу.
- Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої, законодавчої влади тощо.
- Досвід впровадження інформаційних продуктів, що підвищують прозорість та ефективність управління підприємством.
- Знання і розуміння наявних тенденцій на ринку природного газу, проблемних питань функціонування суб’єктів ринку природного газу та пропозицій щодо врегулювання (вирішення проблеми) їх господарської діяльності буде превагою.
- Бездоганна ділова репутація.
- Навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Вміння визначати та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати найефективніше для конкретної ситуації.
- Здатність ввести унікальну перспективу та нове мислення в обговорення стратегічних питань, що стоять перед Оператором ГТС України.
- Високий рівень внутрішньої енергії та висока працездатність, орієнтація на результат.
- Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції.
- Вільне володіння українською та\або англійською мовами.
Для участі у відкритому відборі претендент має надіслати документи до компанії з підбору персоналу Odgers Berndtsonдо 12 грудня.
Нагадуємо:
Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.
Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.
Економічна правда