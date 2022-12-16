Уся Сумщина вже з електроенергією, у Харкові частково почали заживлення

Уся Сумщина вже з електроенергією після ранкової ракетної атаки РФ по енергоінфраструктурі України, на Харківщині енергетики почали подавати електроенергію.

Про це повідомили у Telegram очільники Сумської ОВА Дмитро Живицький та Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам!", - написав Живицький.

Він закликав споживати електроенергію економно та подякував ЗСУ, "особливо підрозділам протиповітряної оборони".

За словами Синєгубова, на Харківщині почали подавати електроенергію.



"Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Розпочали заживлення і частково в Харкові", - написав він.

За його словами, енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У третини споживачів Кіровоградської області відновили електропостачання після знеструмлення внаслідок російської атаки зранку в п’ятницю.

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Внаслідок масованої атаки росіян по Україні у п’ятницю зранку Харків був повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинили.

Економічна правда