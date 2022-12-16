Третина споживачів Кіровоградщини вже зі світлом – ОВА

У третини споживачів Кіровоградської області відновили електропостачання після знеструмлення внаслідок російської атаки зранку в п’ятницю.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Позитивні новини від енергетиків. Понад 30% споживачів області вже з електрикою", 0 написав він.

Чиновник додав, що в першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади, потім – житловий фонд.

"Частина територій області вже зі світлом", – резюмував Райкович.

Нагадуємо:

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

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У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Внаслідок російського ракетного обстрілу у п’ятницю, 16 грудня, знеструмленою залишилась вся Кіровоградська область.