Справа Укргазбанку: суд заочно арештував одного з підозрюваний в розкраданні 206 мільйонів

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував заступника голови правління "Укргазбанку", підозрюваного у справі щодо розкрадання коштів фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У середу, 14 грудня, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одному підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного Укргазбанку.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Слідство встановило, що протягом 2014 - 2019 років керівництво Укргазбанку уклало 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахувало за ці "послуги" понад 206 млн грн.

У вказаній справі підозру повідомили п’ятьом основним фігурантам, серед який колишній голова НБУ Кирило Шевченко, який на той момент був головою правління Укргазбанку.

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ВІДЕО ДНЯ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосилив міжнародний розшук.