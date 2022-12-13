Мінфін залучив 14 мільярдів від продажу ОВДП: ставку однієї з позицій знизили

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 13 грудня, залучило від продажу військових облігацій 14,05 мільярда гривень, знизивши ставку за одними з гривневих паперів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення 6-місяних ОВДП під 14% залучили лише 2,98 млрд грн – ставка лишилась незмінною.

Завдяки розміщенню облігацій з терміном погашення 1 рік під 16% залучили 4,14 млрд грн, ставка не змінилась.

Від розміщення облігацій з терміном обігу 1,3 роки залучили 163 млн грн, при цьому ставку за паперами було знижено з 19% до 18,5%.

Півторарічні облігації під 19% залучили 400 тисяч гривень.

Від розміщення дворічних ОВДП під 19,5% Мінфін залучив до бюджету 6,77 млрд грн.

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"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", – зазначили у відомстві.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 6 грудня, залучило від розміщення військових облігацій майже 3,1 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки за 2-річними гривневими паперами до 19,5%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 29 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 21,2 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 млрд грн. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 8 листопада, залучило від розміщення військових облігацій лише 43,7 млн грн.

Економічна правда